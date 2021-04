Intervistato tramite una diretta Instagram per la Giornata Mondiale del Portiere, ecco alcune parole rilasciate da Pepe Reina, attuale estremo difensore della Lazio, a Futbol Emotion: "A calcio è bello correre ovunque dietro la palla, ma come ho capito quali fossero le mie qualità ho scelto il ruolo del portiere anche grazie a mio padre. Il mio terzo figlio ha iniziato a giocare, speriamo sia la terza generazione di portieri".



La differenza tra i top campionati e l'attaccante più temuto: "In Inghilterra si difende di meno, in Italia i ritmi sono più bassi, con più pause. Come si gioca in Germania e in Inghilterra però è completamente diverso, con più ritmo. L'avversario più temibile per me è stato Drogba. Era sempre complicata Liverpool-Chelsea e lui mi creava sempre problemi".



Sul presente: "La passione che ho per ciò che faccio mi aiuta a stare ai massimi livelli, insieme a un riposo e a un'alimentazione corretta. Fino alla fine voglio essere protagonista".