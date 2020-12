Il portiere della Lazio Pepe Reina è intervenuto a Sky Sport dopo il successo in casa dello Spezia: "Loro sono stati la squadra migliore in campo, noi ci portiamo a casa il risultato che ci serve tantissimo. Bisogna migliorare, la squadra nel sacrificio e nell'atteggiamento c'è ma mancano cose da rivedere e migliorare. Bisogna sederci, rivedere la partita e cosa si fa in settimana. Oggi onestamente, su voglia e grinta la squadra è stata buona, ma ci è mancato qualcosa. Testa alla Champions? Sicuramente qualcosa viene da pensare, ma le grandi squadre pensano a vincere ovunque vanno e il nostro salto di qualità deve essere quello".