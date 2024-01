Lazio, resta viva la pista Gil: la situazione

Bryan Gil resta un'opzione viva per la Lazio. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, sottolineando l'intenzione dei biancocelesti di provare a mettere a segno un colpo iun attacco in questi ultimi 10 giorni di mercato invernale. L'esterno offensivo spagnolo di proprietà del Tottenham, classe 2002, era stato accostato al club capitolino anche l'estate scorsa, quando il ragazzo era rientrato dal prestito al Siviglia. Può giocare sia a destra che a sinistra nel tridente e farebbe perciò comodo a Sarri per rinforzare uno dei reparti che fino a oggi hanno deluso di più in questa stagione.



Gil è legato agli Spurs da un contratto fino al 2026. Servono 15 milioni per portarlo via da Londra, ma Fabiani, scrive sempre il CorSport, sta studiando le possibili mosse per provare a convincere il club inglese ad accettare un prestito con diritto di riscatto. Non sta trovando molto spazio Gil, né in Premier, né nelle coppe: solo 10 le presenze fino a oggi. Nonostante la giovane età, non gli manca però l'esperienza internazionale. Era in campo il 31 maggio scorso col Siviglia nella finale di Europa League contro la Roma, ma vanta anche diverse apparizioni nelle varie coppe sia con la maglia del Tottenham, sia con quella del Valencia. Cerca ora il palcoscenico ideale per esplodere defintivamente e la Lazio potrebbe offrirglielo.