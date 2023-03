Può essere Retegui il regalo della Lazio per la Champions. Secondo il Messaggero il club biancoceleste starebbe valutando attentamente l'investimento (si parla di circa 15 milioni di euro), per affiancare il nuovo centravanti della Nazionale di Mancini a Immobile. C'è da battere però una folta concorrenza. All'estero Atletico Madrid e Eintracht Francoforte hanno messo gli occhi su di lui, ma il classe 2000, che sogna di sbarcare in Europa già dal prossimo anno, preferirebbe la Serie A. L'Inter sembra in pole, altre big si muovono nell'ombra



La Lazio però aveva allacciato rapporti con l'entourage del giocatore già prima che salisse alla ribalta in Azzurro. Non per nulla, secondo il Corriere dello Sport, la convocazione di Mancini pare abbia fatto storcere il naso a Lotito, che si sarebbe voluto muovere in gran segreto. Sembrerebbe, dalle indiscrezioni riportate dal quotidiano, che il patron biancoceleste avesse persino strappato una promessa al ragazzo. Categoriche le smentite dalla famiglia Retegui, ma la corsa per accaparrarsi le prestazioni dell'italo-argentino promette scintille già nelle prossime settimane, senza dover aspettare l'estate.