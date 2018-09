Sta conquistando tutti, l'attaccante della Lazio Felipe Caicedo. A suon di gol, ma anche determinazione e buone prestazioni. Con un retroscena, che riguarda la permanenza estiva dell'ecuadoregno: deve ringraziare mister Inzaghi. Non solo per le scelte tecniche, che lo hanno premiato: il tecnico ha parlato in estate con la dirigenza, chiedendo di tenerlo.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, l’acquisto di Wesley era quasi chiuso, ma il brasiliano non riusciva a convincere del tutto l’allenatore. A quel punto Inzaghi, tornato dalla vacanza a Milano Marittima, ha chiesto alla dirigenza di tenere Caicedo. L’attaccante ha avuto un colloquio con l’allenatore e in seguito con la dirigenza: ha promesso a Tare la stagione del riscatto. E sta rispettando la parola data.