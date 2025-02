Lazio, retroscena Castellanos: a gennaio rifiutata un'offerta monstre dalla Premier

Getty Images

In casaè scoppiata di nuovo la Tatymania. Valentindopo un periodo di magra in zona gol, nelle ultime settimane è tornato protagonista e contro il Monza è stato uno dei mattatori assoluti della gara con due assist e un gol. Baroni ha grande stima e fiducia nelle sue potenzialità e anche la società crede fortemente che sia lui uno dei punti di riferiemento fondamentali della squadra in campo e fuori. Al punto che, come rivela oggi il Messaggero, a gennaio è stata rispedita al mittentedi euro arrivata dalla Premier League.

La valutazione che ne fa il club è molto più alta, alla luce del suo rendimento di quest'anno., ma dalle parti di Formello per un giocatore dae una quantità infinita di occasioni create per sé e per i compagni in ogni partita, difficilmente si siederanno al tavolo per meno di 40-50 milioni. Castellanos infatti, come ormai tutti nella rosa della Lazio, pur con un contratto in scadenza nel 2028 non è ritenuto incedibile. Il ds Fabiani è stato chiaro nelle recenti conferenze stampa: "Abbiamo trattenuto i big, ma in estate saranno fatte altre valutazioni". A patto che queste siano ritenute consone dal club.