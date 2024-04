Lazio, retroscena Castellanos: ecco cosa gli ha detto Fabiani

Il prossimo sarà l'anno del Taty. Lavuole puntare forte sull'esplosione del centravanti argentino, cui il ruolo da vice-Immobile inizia a stare troppo stretto. La doppietta contro la Juventus in Coppa Italia ha dato fiducia ae a tutto l'ambiente sulle sue reali potenzialità. Il ds qualche giorno fa lo aveva detto a chiare lettere che per il 2024/25 il club avrebbe confermato al 100% la fiducia nel calciatore e che non ci fosse alcuna intenzione di cederlo.E oggi anche il Corriere dello Sport conferma questo scenario, raccontando un retroscena tra il direttore sportivo e il centravanti argentino.

Secondo il quotidiano sportivo c'è stato unFabiani ha garantito a Castellanos che a prescindere dalle decisioni sul futuro di Immobile e da eventuali nuovi arrivi dal mercato, la società ha intenzione di mantenerlo in rosa. Starà poi a lui conquistarti definitivamente la maglia da titolare, con le prestazioni in campo. Per tutta la prima parte di stagione infatti Taty è rimasto per lo più un oggetto misterioso. Le buone prestazioni contro Atalanta e Sassuolo nel girone d'andata non trovarono poi seguito. Solo nell'ultimo mese l'ex Girona è riuscito a incrementare il suo bottino personale, che oggi recita 6 gol e 5 assist in tutte le competizioni. Numeri che, nella speranza della Lazio, dei tifosi e del giocatore stesso, dovranno essere solo l'inizio di un'avventura ben più prolifica.