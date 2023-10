Spunta un retroscena oggi sulla trattativa, nata e morta l'utlimo giorno di mercato estivo, per portare Greenwood alla Lazio. L'accostamente dell'attaccante ex Manchester United, finito ora in prestito al Getafe, aveva suscitato polemiche nell'ambiente biancoceleste, soprattutto per via delle vicende di vita private del calciatore, al centro di una querelle con la compagna per un presunto episodio di violenza. Come riporta il Messaggero però la società capitolina considerava comunque il calciatore una possibile opportunità per accrescere il tasso tecnico del reparto avanzato, ma solo se fosse arrivato a costo zero.



Non c'è stato tempo per provare a intavolare l'operazione con lo United e quindi non se ne è più fatto nulla. In ogni caso, per la Lazio il suo eventuale arrivo non avrebbe significato dare il via libera a una eventuale cessione nel reparto avanzato (Pedro il maggiore indiziato). Si sarebbe trattato solo di un elemento in più da avere a disposizione.