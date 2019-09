Derby a nervi tesi, tanti pali, la tensione nell'aria. La subisce anche il n.1 biancoceleste Claudio Lotito, in tribuna a seguire la stracittadina tra Lazio e Roma. Il presidente della Lazio è protagonista stavolta di un labiale curioso.



RETROSCENA LOTITO - Un vero e proprio retroscena, durante il - discusso- cambio di Inzaghi, che toglie Milinkovic per inserire il più difensivo Parolo. E Lotito, inquadrato da Sky Sport, sbotta: "Non ne posso più", le sue parole. Non ha retto la tensione, o si riferisce alla sostituzione poco coraggiosa del suo mister?