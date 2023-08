Il Messaggero oggi in edicola scrive che inizialmente nei piani del club biancoceleste c'era l'idea di acquistare Christos Mandas dall'Ofi Creta e lasciarlo in prestito in Grecia, ma è possibile che le cose sia no cambiate e che alla fine il giocatore si cali subito all'interno della sua nuova squadra. Inoltre, secondo il quotidiano, la dirigenza biancoceleste l'avrebbe strappato alla concorrenza di Napoli, Fiorentina e Panathinaikos.