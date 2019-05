Retroscena di mercato dal sapore amaro, amarissimo. L'attaccante ex Nantes scomparso in un incidente aereo, poteva arrivare in Italia. Il rapporto con il club francese era già logoro, a causa del conflittuale rapporto con il presidente Waldemar Kita.



SALA ALLA LAZIO - Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'argentino suo malgrado ha accettato in fretta e furia il Cardiff. Lo scorso agosto il proprietario del Nantes aveva incaricato i suoi agenti di offrirlo a Lazio, Sampdoria e Udinese, chiedendo 12 milioni e il 20% alla rivendita. Non se ne fece nulla, poi l'offerta del Cardiff a cambiare, tragicamente, le carte in tavola.