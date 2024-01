Lazio, retroscena su Berardi: Sarri lo voleva a tutti i costi per questo motivo

Sarri voleva a tutti i costi Berardi alla Lazio per far fare il centravanti a Felipe Anderson. A rivelaro è Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky Sport, che ha svelato così un retroscena di mercato dell'estate scorsa.



"L’idea di Sarri - ha spiegato De Grandis - era di prendere Berardi perché nel caso in cui fosse mancato Immobile avrebbe giocato con Felipe falso nove. Lo ha fatto con il Lecce, perché mancavano Immobile e Castellanos. Taty ha dimostrato di essere un giocatore aggressivo che va subito a riconquistare palla, ma Sarri ha dovuto cambiare i concetti dello scorso anno. Berardi gli sarebbe servito da questo punto di vista. Glielo ho chiesto alla cena di Natale e me lo ha confermato: è vero che lui aveva in mente di usare Felipe come vice Immobile. Felipe Anderson è un giocatore discontinuo, ma se giochi 126 partite consecutive e Sarri ti mette sempre in campo forse un motivo c’è". La trattativa per l'arrivo dell'attaccante del Sassuolo si era comunque arenata a luglio scorso per le esose richieste del Sassuolo (30 milioni per il cartellino) e del calciatore stesso per l'ingaggio.