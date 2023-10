La scorsa estate, sviluppando i contatti con la Juventus per Pellegrini e Rovella, la Lazio si era assicurata la possibilità di prendere Leonardo Bonucci, poi accasatosi all’Union Berlino. L’ex capitano dei bianconeri, come riportato da Il Corriere dello Sport, peraltro spingeva fortemente per venire alla Lazio, garantendo motivazioni super e la disponibilità ad accettare la panchina. Sarri ha declinato però l'interesse per motivi anagrafici (abbassare l'età media della squadra), per non generare confusione nello spogliatoio e per motivi tecnici (difficoltà nello schierarsi a 4 in difesa).