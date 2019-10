Il rinnovo di Caicedo è arrivato, come riporta il Messaggero è il quinto tenore si è unito al coro. Inzaghi l'ha voluto trattenere a tutti i costi, con la società già pronta a scaricarlo a fine maggio senza rinnovo. Quattro mesi dopo, conferme di Caicedo, minutaggio alto - 276'- un rinnovo nero su bianco.



RETROSCENA MERCATO - E tutto nonostante un inizio in salita: contro l'Inter è stato il migliore in campo, ora vuole togliersi altri sfizi, in coppia con Ciro Immobile. Ha firmato nonostante il retroscena: un'offerta milionaria dal Qatar lo ha tentato. Non abbastanza.