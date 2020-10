In attesa della partenza in vista di Genova, stamattina laha portato a termine la rifinitura in ottica. Contro i blucerchiaticercherà di tornare alla vittoria e lo farà con qualche sorpresa viste le prove tattiche di oggi. La notizia principale riguarda. La Pantera, ieri sera praticamente out per un problema al flessore della gamba destra, stamattina non solo si è presentato regolarmente in campo con i compagni, ma. Con ogni probabilità l’ecuadoriano ci sarà dal 1’ contro la sua vittima preferita italiana. 4 gol in 4 partite contro la Sampdoria. I blucerchiati sono anche una delle due squadre alle quali Caicedo ha siglato una doppietta in Serie A (l’altra è la Spal).Non finiscono qui le sorprese. Si è rivisto in gruppo anche. L’esterno montenegrino, out da domenica 4 ottobre per una distorsione alla caviglia rimediata contro l’Inter, oggi ha partecipato a tutte le prove tattiche anti-Sampdoria. Ciò significa che sarà a disposizione.. Djavan Anderson quindi dirottato a sinistra nella linea mediana ovviamente completata dal terzetto Milinkovic-Leiva-Luis Alberto. Fares pronto a subentrare. Inzaghi per forza di cose sta pensando anche alla sfida di martedì sera contro il Borussia Dortmund. In difesa. C’era lui stamani sul centrosinistra a completare il terzetto con Patric. In porta toccherà a Strakosha. Buone notizie anche da. Oggi lavoro differenziato con gli scarpini e con una buona intensità. Il brasiliano punta il Dortmund. Infine, assenti Lulic, Radu, Lazzari, Escalante e Andreas Pereira.: Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Djavan Anderson; Correa, Caicedo.: Reina, Alia, Armini, Vavro, Novella, Marusic, Akpa Akpro, Cataldi, Czyz, Fares, Raul Moro, Muriqi.: Inzaghi.