Riecco Luis Alberto. Oggi lo spagnolo si è allenato in gruppo in casa Lazio dopo aver saltato le gare contro Cagliari e Genoa a causa di un affaticamento. Ok anche Casale, che si candida da ex contro il Verona. Decisione da prendere nelle prossime ore per entrambi, così come per Zaccagni, che dovrebbe tornare tra i convocati ma per il quale è più probabile un impiego a gara in corso.