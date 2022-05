Sarri torna a sorridere con Pedro. Lo spagnolo è tornato ieri ad allenarsi col gruppo e lunedì ci sarà per la trasferta di Torino con la Juventus. L'ex Barça torna quindi a disposizione per il finale di stagione e cercherà d dare il suo contributo per centrare l'obiettivo Europa con la Lazio.



Difficile ipotizzare però una sua partenza da titolare in casa bianconera. Non gioca da quasi due mesi per un problema al polpaccio che si è dimostrato ben più rognoso del previsto. Oggi nuove prove a Formello nel pomeriggio. Sarri si augura di poter contare su di lui a pieno regime per l'ultima in casa contro l'Hellas Verona.