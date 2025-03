Lazio: riecco Vecino e Patric, ma si ferma Marusic. Il punto infortuni in vista dell'Europa

Getty Images

Da Milano latorna con tre punti e due rientri importanti. Oltre al risultato di positivo contro il Milan,. Pedine fondamentali per allungare le rotazioni fino alla sosta, a cominciare già da giovedì per la trasferta a Plzen, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il centrocampista uruguayano è rimasto fermo oltre tre mesi per un problema muscolare agli adduttori: prima della mezz'ora finale di ieri al Meazza infatti l'ultima presenza era datata 24 novembre contro il Bologna. Visto che Dele-Bashiru con tutta probabilità non tornerà a disposizione prima della sosta, il recupero di Vecino è manna dal cielo per il tecnico biancoceleste.

Patric invece ha avuto a che fare con il riacutizzarsi di un problema cronico ormai al tendine della caviglia sinistra. Tra consulti e visite con uno specialista di sua fiducia a Barcellona, terapie e ricondizionamento atletico, il difensore spagnolo è rimasto indisponibile di fatto da Natale. Gila ha fatto gli straordinari, ma ieri, conin tribuna, si è vista l'importanza del rientro del numero 4 quando nel finale ha dovuto sostituire l'acciaccato Gigot. A proposito di Romagnoli, Baroni confida di riaverlo giovedì contro ildopo averlo tenuto a riposo precauzionale ieri. Da verificare invece le condizioni di, uscitò a metà partita dopo il duro colpo subito da Hernandez all'altezza del ginocchio. L'allenatore ha detto che dovrebbe trattarsi solo di una contusione, ma un quadro più preciso si avrà solo dopo i controlli medici previsti tra oggi e domani.