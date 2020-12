La Lazio è rientrata nella nottata da Milano. L'arrivo a Fiumicino ha sancito il via libera per i calciatori. Vacanze natalizie che dureranno cinque giorni pieni. Il rientro infatti è fissato per martedì 29 novembre, dopo il classico giro di tamponi. Una volta tornato a Formello, Inzaghi dovrà testare diversi calciatori infortunati. Come riporta Il Corriere dello Sport, ci sono diversi dubbi in merito alle condizioni di Acerbi e Leiva, entrambi out per problemi muscolari. Fares si è stirato al polpaccio e dovrà attendere almeno metà gennaio. Parolo, ai box per una distorsione alla caviglia, è quello che ha maggiori chances di rientrare per il Genoa. Infine, dopo Natale aumenteranno i carichi di lavoro di Lulic. Entro la prima metà di gennaio Inzaghi e il suo staff dovranno avere risposte importanti dal capitano bosniaco, altrimenti la società sarà costretta a tornare sul mercato.