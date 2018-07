Successo a dir poco agevole per la Lazio che, nella prima amichevole stagionale, ha avuto la meglio sull'Auronzo di Cadore per 20-0 in quella che è divenuta la vittoria più larga di sempre. Protagonista assoluto Alessandro Rossi, giovane punta classe '97,autore di ben 7 reti. A segno anche Minala, Sprocati, Jordao, Cataldi, Caicedo, Murgia, Wallace, Marusic e Lombardi.