Lazio, rifinitura a Formello: cautela per Zaccagni e Vecino

Seduta di rifinitura a Formello per la. Oggi la squadra di Sarri ha fatto le prove generali in vista della partita di domani in trasferta contro il, valida come recupero della 21a giornata di campionato, rinviata a gennaio per l'impegno dei biancocelesti in Supercoppa italiana. Nonostante l'ottimismo di ieri e il rientro in gruppo anticipato , Sarri e lo staff scelgono la via della massima cautela per. Il problema al piede destro, che lo ha tenuto fermo nell'ultimo mese, è quasi risolto, ma visti i tanti impegni delicati e ravvicinati che aspettano i biancocelesti fino alla sosta a metà marzo, meglio non rischiare. L'attaccante esterno sinistro, che anche oggi ha svolto l'intera seduta con i compagni,; tornerà quindi a disposizione direttamente per la gara contro la Fiorentina lunedì prossimo al Franchi.Stesso discorso per Matiasil cui rientro era programmato e sembravano esserci davvero pochi dubbi sulla sua presenza contro i granata. Oggi invece il dietrofront. Dopo i fastidi muscolari all'inguine che lo avevano costretto in extremis al forfait col Bayern, anche nel suo caso lo staff biancoceleste preferisce non forzare il rientro. Chi invece sarà in lista regolarmente è Hysaj. Uscito pure lui acciaccato dalla sfida di Champions della settimana scorsa, ha lavorato in campo oggi col resto della squadra e si gioca un posto con Lazzari (Marusic sul lato opposto). Sempre indisponibile invece Rovella. Ci sarà quindi ancora Cataldi in regia all'Olimpico - Grande Torino, domani alle 18 e 30, Con Guendouzi e Luis Alberto ai suoi lati. In difesa oggi è stata provata di nuovo la coppia Gila-Romagnoli davanti a Provedel, con l'ex Milan al rientro dopo la squalifica. Davanti si va invece verso la conferma di Isaksen e Anderson a supporto di Immobile.: (4-3-3) Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.