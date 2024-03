Lazio, rifinitura a Formello: un solo dubbio per Sarri contro Bayern

Tommaso Fefè

È scattata questa mattina alle 11 in casa Lazio la rifinitura pre-Bayern Monaco. A Formello Sarri ha fatto le prove generali per la sfida di Champions di domani. Si parte dall'1-0 dell'andata, firmato Ciro Immobile; all'Allianz Arena i biancocelesti proveranno a bissare l'impresa e a conquistarsi i quarti di finale. Per farlo il tecnico toscano non ha in mente grandi stravolgimenti di formazione rispetto alle ultime uscite prima del Milan venerdì scorso. Uno solo il dubbio: Zaccagni o Isaksen dall'inizio?



Nel quarto d'ora aperto ai media al riscaldamento e ai primi esercizi atletici ha preso parte tutta la rosa, meno i due indisponibili Rovella e Patric. Si sperava di riaverli per questo big match, ma niente da fare. In porta ci sarà Provedel. Davanti a lui Hysaj, Romagnoli, Gila e Marusic. In mezzo al campo confermatissimo Guendouzi, che verosimilmente dovrà scontare due turni di squalifica in Serie A per il rosso diretto sventolatogli in faccia da Di Bello nell'ultimo turno di campionato.. L'altra mezzala sarà Luis Alberto mentre come vertice basso Cataldi è in vantaggio su Vecino. Il tridente invece sarà completato da Immobile e Felipe Anderson, con il nodo ala sinistra che sarà sciolto probabilmente solo a ridosso della gara.



Probabile formazione: (4-3-3) Provedel; hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.