A poco più di 24 ore dalla sfida contro il Milan la Lazio ha terminato l’ultimo allenamento prima della partenza. Anche durante la rifinitura mister Sarri ha mischiato le carte. Il Comandante vuole tenere tutti sull’attenti e non dare troppe certezze ai suoi, un po’ come era successo prima delle gare contro Spezia ed Empoli.



Quello di San Siro sarà il primo test contro una big per la nuova Lazio. I 6 punti accumulati con 9 gol segnati finora hanno sicuramente convinto, ma ora è il momento di misurare l’efficienza dei nuovi dettami tattici anche contro una squadra considerata di pari livello. Detto ciò, mister Sarri stamani ha manifestato ancora qualche dubbio in merito alla formazione da schierare.



Tra i pali del 4-3-3 biancoceleste ci sarà di nuovo Pepe Reina. Davanti a lui il ballottaggio principale rimane quello sull’out destro con Marusic leggermente in vantaggio su Lazzari. Al centro della difesa spazio a Luiz Felipe e Acerbi, mentre a sinistra confermato il solito Hysaj. A centrocampo Basic freme per un’opportunità, ma Sarri difficilmente rinuncerà a Luis Alberto nel centrocampo con Leiva e Milinkovic. Infine, in attacco Immobile è certo del posto. Ai suoi lati nonostante uno Zaccagni già ben radicato restano favoriti Pedro e Felipe Anderson.



Probabile formazione:

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

A disp.: Strakosha, Lazzari, Patric, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Basic, Romero, Moro, Zaccagni, Muriqi. All.: Sarri.