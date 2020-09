Stamani la Lazio è tornata in campo a Formello per la rifinitura pre Cagliari. I biancocelesti esordiranno nella Serie A 2020/21 con tutti volti noti. In base alle prove di oggi, e del resto della settimana, tra i pali toccherà a Strakosha. Rientrato l’allarme Patric in difesa. Lo spagnolo agirà sul centrodestra con Acerbi al centro e Radu sul centrosinistra. Sulla mediana a destra agiranno Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Marusic. Quest’ultimo ha stravinto il ballottaggio con Lukaku anche perché il belga non si vede in campo da tre giorni ed è a rischio convocazione. Davanti toccherà a Correa e Immobile, con Caicedo pronto a subentrare.



CAPITOLO ASSENTI - Come già reso noto in precedenza, Lukaku non è al meglio. Oltre lui, ancora out André Anderson, Luiz Felipe, Vavro e ovviamente il lungodegente Lulic. Muriqi è ancora bloccato in Turchia a causa del Coronavirus. Turchia dove a breve dovrebbe finire Bastos. L’angolano ha saltato praticamente tutta la settimana perché è sul mercato. Su di lui Besiktas e Istanbul Basaksehir.