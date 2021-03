In attesa della parole di Simone Inzaghi in vista della sfida contro l'Udinese la Lazio ha svolto la rifinitura sul secondo campo di Formello dalle ore 14:30. Confermata l'indiscrezione su Caicedo. Il Panterone era atteso tra i titolari, ma a causa dell'edema al tendine del piede non riesce a correre con facilità. Stringerà i denti per essere a disposizione, ma non si vedrà dall'inizio.



LA RIFINITURA - In seguito al riscaldamento con torello e rapidità, largo alle prove tattiche. Durante queste ultime sono arrivate diverse conferme. Innanzitutto tra i pali con Pepe Reina. Davanti a lui sul centrodestra ancora la spunta Patric. Via libera per Radu dal 1'. Il difensore romeno punta quota 401 presenze con la maglia della Lazio, record di sempre detenuto da Beppe Favalli. A guidare la retroguardia ci sarà Acerbi. Confermatissimo il centrocampo dei titolari. Lazzari e Marusic agiranno sulle due fasce. Nel cuore della mediana spazio a Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Infine davanti, considerati gli acciacchi di Caicedo, al fianco di Immobile non la spunta Correa, ma Muriqi. Assenti quest'oggi Armini, Luiz Felipe e Fares.



Probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Muriqi.

A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Parolo, Hoedt, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Pereira, Lulic, Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.