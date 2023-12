Rifinitura a Formello per la Lazio prima della partenza per Madrid. Domani la squadra di Sarri si giocherà il primo posto contro l'Atletico nel girone E di Champions League. In mattinanta non è sceso in campo con i compagni Patric, che ha smaltito l'affaticamento al polpaccio accusato in Coppa Italia una settimana fa, ma è stato colpito da un attacco influenzale. Assente anche Romagnoli, che tornerà a disposizione per domenica contro l'Inter. In campo allo stadio Metropolitano non ci sarà neanche Rovella, squalificato, mentre ce la fa a recuperare Marusic, dopo il colpo al setto nasale subito nell'ultima partita.



Tutti a disposizione gli altri elementi della rosa. Davanti a Provedel, Sarri proporrà ancora la coppia di centrali Gila-Casale, già vista al Bentegodi di Verona tre giorni fa. sugli esterni Marusic e Lazzari viaggiano verso la conferma, ma occhio alla sorpresa Pellegrini, che nella gara d'andata contro il Colchoneros, prima di uscire per infortunio, aveva ben figurato. In mezzo al campo Luis Alberto confermatissimo agirà insieme a Vecino in regia - ormai pienamente reintegrato dopo le tensioni dei giorni scorsi - e uno tra Kamada e Guendouzi, col francese in vantaggio per partire dal 1'. Davanti Felipe Anderson e Zaccagni sono quasi sicuri del posto. Come centravanti dovrebbe toccare a Castellanos.