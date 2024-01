Lazio, rifinitura pre-derby con l'abbraccio dei tifosi. Speranze di panchina per Luis Alberto

Lasi è presa l'abbraccio della sua gente alla vigilia del Porte aperte a Formello per i primi 20 minuti di riscaldamento della squadra prima della rifinitura decisiva in vista della stracittadina di domani alle 18 all'Olimpico, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Circa 300 i tifosi che hanno assistito alla sgambata dei biancocelesti tra cori di incitamento e applausi per tutti i presenti. Dopo la seduta di questa mattina, anche nel pomeriggio tra gli assenti c'era solo Provedel, bloccato dalla febbre per essere in campo domani.sono scesi in campo, ma solo con le scarpe da ginnastica e senza levarsi la tuta. Non hanno partecipato alle prove, ma solo regalato sorrisi e qualche autografo ai presenti. Le due ali sono uscite acciaccate dalla trasferta di domenica scorsa (distorsione per il danese, pestone sull'alluce per l'azzurro), mentre il capitano biancoceleste è ancora alle prese con il problema muscolare accusato prima di Natale a Empoli. E a chi ha provato a chiedergli della sua presenza o meno domani ha risposto con un laconico "vediamo". Tutti e tre si sono poi fermati a parlottare con il presidentee il ds, presenti a bordo campo per assistere ai lavori. Chi invece può sperare di esserci domani, a sorpresa, almeno in panchina, è. Lo spangolo primai, poi, quando la squadra si è spostata sugli altri campi del centro tecnico, per proseguire la seduta a porte chiuse,insieme a Pellegrini e Cataldi.pondererà le scelte ragionando anche sui prossimi impegni ravvicinati. Il derby però, al di là della competizione, richiede la massima dedizione fisica e mentale da parte di tutti, prima di tutto per i tifosi, come lo stesso tecnico aveva sottolineato qualche giorno fa. Al netto della situazione di Provedel, che verrà valutata a ridosso del match stesso, in difesa, ma il ballottaggio con Gila resta aperto. Sulle fasce,sembrano in vantaggio., reduce dal suo primo gol contro l'Udinese, potrebbe essere un'arma utile a partita in corso considerando che di cambi offensivi Sarri ne avrà a disposizione ben pochi. In mezzo al campoche negli ultimi derby aveva sempre ben impressionato il mister biancoceleste, può far rifiatareLa sensazione però è che molto dipenda dalla scelta delle mezzali.è adattabile anche come esterno d'attacco e vista la probabile assenza di sostituti davanti, potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a. Obbligato invece il tridente cona sostegno di(4-3-3)Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric, Lazzari; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Pedro, Castellanos, Felipe Anderson