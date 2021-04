Archiviato l’ultimo allenamento della Lazio in vista della sfida di domani contro il Benevento. La seduta di rifinitura di oggi non ha escluso sorprese. Confermate quasi tutte le indiscrezioni emerse nell’antivigilia tranne una. Le prove tattiche infatti hanno evidenziato gli stessi protagonisti di Verona tra porta e difesa: Pepe Reina tra i pali e davanti a lui il terzetto Marusic-Acerbi-Radu.



A centrocampo rientrerà Lazzari sulla fascia di appartenenza, la destra. A sinistra preferito ancora Fares a capitan Lulic. Le due mezzali ovviamente saranno Milinkovic e Luis Alberto. L’unica sorpresa ci nel cuore della linea mediana. Fino a ieri sembrava certa l’esclusione di Leiva in favore di Escalante. Quest’ultimo però oggi non si è allenato, perciò l’ex Liverpool sarà costretto a stringere i denti. Infine, in attacco si procede spediti verso il ritorno della coppia Correa-Immobile considerando anche l’assenza di Caicedo per squalifica. Oltre ad Escalante, l'altra assenza inaspettata quest'oggi è stata quella di Strakosha. Da valutare le condizioni di entrambi. Out anche Armini, Caicedo e Luiz Felipe. Rientrato in gruppo invece Cataldi.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Hoedt, Musacchio, Akpa Akpro, Parolo, Escalante, Pereira, Lulic, Muriqi. All.: Farris.