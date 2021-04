Archiviata la rifinitura in casa Lazio. Mister Farris e il resto dei collaboratori di Simone Inzaghi hanno terminato gli ultimi preparativi in ottica Hellas Verona. Quello di domani alle ore 15:00 al Bentegodi sarà un altro crocevia importante in vista della corsa al quarto posto. Al momento i biancocelesti si ritrovano in piena bagarre con altre 6 squadre per un piazzamento tra le prime quattro, obiettivo stagionale reiterato (oltre all’approdo agli ottavi di finale di Champions già ottenuto).



CONFERMATI MARUSIC E AKPA. SORPASSO FARES – La rifinitura di oggi, iniziata con una mezzora di ritardo, ha confermato quanto emerso nelle prove dell’antivigilia. Davanti a Pepe Reina toccherà a Marusic sul centrodestra e non a Patric (che comunque sarà a disposizione). Acerbi e Radu ovviamente completeranno il terzetto arretrato. A centrocampo confermato anche Akpa Akpro sull’out di destra, mentre Fares ha scavalcato Lulic su quello mancino.



In mezzo i soliti tre, ovvero Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, mentre in attacco accanto a Immobile tornerà Caicedo. L’ultima gara giocata insieme è stato il derby dello scorso 15 gennaio. Allenamento differenziato per Lazzari e Correa, entrambi squalificati, mentre sono da valutare le condizioni di Hoedt che ha iniziato la seduta con la squadra, ma poi non ha partecipato alle prove tattiche. Assente solo Luiz Felipe.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile.

A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Armini, Patric, Parolo, Escalante, Lulic, Cataldi, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.