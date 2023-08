Laè a caccia di un nuovo secondo portiere . Maximiano ha le valigie pronte per andare all'Almeria e Lotito vuole far avere a Sarri subito il sostituto.. Trentunenne nazionale danese, può arrivare per una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro. Il calciatore ha anche dato la sua disponibilità a un eventuale trasferimento, ma una proposta ufficiale dai biancocelesti non è ancora arrivata.A Formello infatti si ragiona in queste ore anche sulle altre opzioni., per il quale ci sarebbe anche un canale preferenziale con Setti da poter sfruttare.- in passato già più volte accostato ai capitolini - che ormai al Sassuolo ha perso la titolarità. Se deve proprio fare il vice, almeno lo verrebbe a fare in un palcoscenico da Champions. E poi c'èa parametro zero, come ultima chance.