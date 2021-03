Sta cominciando un periodo caldo in ottica mercato. Anche la Lazio da qui ai prossimi mesi dovrà decidere il da farsi con diversi calciatori. Non solo con chi è in scadenza nel 2021, ma anche nel 2022. Tra questi vi è Lucas Leiva, e come riporta Il Corriere dello Sport, il club capitolino sta effettuando le proprie riflessioni.



Il play brasiliano sta dimostrando che l'età si fa sentire (è il più sostituito da Inzaghi). La Lazio dovrà decidere se puntare ancora su di lui da titolare (cosa non semplice vista anche l'età, 34 anni) oppure acquistare un nuovo regista di livello. In quest'ultimo caso, molto probabile che l'ex Liverpool possa rimanere a scadenza senza rinnovare.