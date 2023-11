Il ko di ieri a Salerno ha aperto scenari inaspettati in casa. Al di là della brutta prestazione - non la prima quest'anno -(e non da ieri). Dalla sconfitta di Rotterdam, fino a quella di ieri i biancocelesti sono stati in grado di segnare solo 4 quattro gol, di cui solo 1 su azione. Per questo, suggerisce Il Messaggero stamattina,"In molti non stanno rendendo come l'anno scorso", ha detto Sarri dopo il 2-1 contro la Salernitana, mettendo sotto processo tutti i suoi uomini. Ma la lente di ingrandimento inevitabilmente si va a posare sui calciatori offensivi, che stanno deludendo più di tutti per rendimento. I rinnovi disono ancora in ballo, ma a questo punto potrebbero anche venire bloccati. Dall'America si continua a proporre, desideroso di tornare a lavorare con Sarri. Potrebbe prendere il posto di uno dei due titolarissimi oppure quello di, visto che anche lo spagnolo non sembra riuscire a garantire più la stessa qualità delle ultime stagioni. I sogni per l'estate prossima sarebberoA questo punto non è da escludere un tentativo per almeno uno dei due già nei prossimi mesi.Nei giorni scorsi il responsabile dello scouting della Lazio,per rimpiazzare il bomber e record-man biancoceleste, sempre tentato dalle sirene saudite.