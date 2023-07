Lazio vicina alla chiusura col Santos per Marcos Leonardo. Ne parla questa mattina Il Messaggero. Dopo che la prima offerta di 12 milioni per l'attaccante era stata ritenuta troppo bassa dai brasiliani, Lotito ha rilanciato. Sul piatto è stata aggiunta anche una percentuale su una futura rivendita, per avvicinarsi alla richiesta della società Paulista di 15 milioni complessivi. Il via libera può arrivare già nei prossimi giorni.