Tare il rinnovo se lo deve guadagnare sul campo. Il prolungamento del rapporto tra il ds e la Lazio - attualmente in scadenza a giugno prossimo - è indissolubilmente legato, secondo i piani di Lotito, alla firma di Milinkovic sul nuovo contratto con i biancocelesti. Secondo quanto racconta stamattina Il Messaggero, se il direttore sportivo riuscirà a convincere Kezman, procuratore del serbo, ad accettare l'offerta da 5 milioni all'anno per il Sergente, allora riceverà a sua volta una proposta per continuare a lavorare a Formello.



In settimana c'è stato un vertice a tre nel quartier generale del club, con il presidente, mister Sarri e il dirigente albanese. Si punta a mettere da parte gli strascichi di acredini estive per proseguire insieme con una strategia comune di crescita. Intanto l'agente del centrocampista è sbarcato a Roma ieri. Le prossime settimane si prospettano fitte di contatti tra le parti, anche se, con il calciatore impegnato al mondiale, sembra difficile che si possa arrivare a qualcosa di concreto prima del mese di gennaio.