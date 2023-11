Continua la querelle dei rinnovi in casa Lazio. Come riporta il Messaggero questa mattina, dopo mesi di trattative di recente c'è stata una netta accelerata per Felipe Anderson. L'appuntamento con la sorella-procuratrice del calciatore brasiliano è stato fissato nei prossimi giorni: prolungamento fino al 2027 e adeguamento dell'ingaggio, per il quale Lotito vuole trovare un punto d'incontro alla svelta. Le cifre oscillano tra i 3 e i 3,5 milioni a stagione tra parte fissa e bonus.



Resta in stallo invece la situazione di Zaccagni. Con il procuratore Giuffredi è gelo totale e al momento le parti non hanno alcun incontro fissato. L'accordo attuale scadrà nel 2025, perciò le possibilità che in estate l'ala sinistra finisca sul mercato sono alte.