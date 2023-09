Anno nuovo, stessa vita per Mattia Zaccagni. Il classe '95 è un punto fermo nella Lazio di Maurizio Sarri ma fuori dal campo è ancora tutto fermo per il rinnovo del contratto: situazione in stand by da tempo, in queste settimane. La scadenza attuale è fissata per giugno 2025, l'idea è quella di rinnovare almeno per altre due stagioni se non tre, ma per il momento manca ancora l'accordo sull'ingaggio.- Tra richiesta e offerta. Da mesi non vengono fatti né passi in avanti né indietro, i presupposti per rinnovare il contratto ci sono ma ora è tutto nelle mani del presidente Lotito. Il manager di Zaccagni Mario Giuffredi non ha gradito questa situazione di stallo, dopo avere atteso a lungo una svolta non ha più voglia di aspettare e dietro a questa impazienza c'è anche una promessa fatta dalla società qualche mese fa.- Presente al matrimonio di Mattia con Chiara Nasti a giugno scorso, il presidente biancoceleste aveva promesso all'entourage del giocatore che si sarebbero visti nei giorni successivi per definire il nuovo contratto. Quell'incontro però non c'è mai stato, in questi mesi Lotito ha lavorato in prima persona sul mercato biancoceleste e, siamo ancora nella fase dell'interessamento e forse, anche un passo indietro: la Juve è alla finestra senza intervenire, in attesa di cosa succede tra Zaccagni e la Lazio.