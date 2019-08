Il rinnovo di Caicedo con la Lazio sembra questione di ore. La società vuole premiarlo, l'offerta non è esattamente quella che l'attaccante si aspettava ma finirà per accettarla, vista l'insistenza di Simone Inzaghi, che lo ha voluto fortemente, ostacolandone la cessione. Ma c'è una squadra che proverà a prenderlo fino alla fine del mercato.



MERCATO LAZIO - In Turchia assicurano che il Besiktas ci proverà fino al gong: il club turco sta cercando una punta, ha individuato in Caicedo l'attaccante in grado di segnare e aiutare la squadra. Proverà a convincere l'entourage del giocatore fino all'ultimo momento, di fatto cercando di strapparlo alla Lazio ad un anno dalla scadenza. Tutto dipenderà dal giocatore: il suo sì alla Lazio chiuderebbe di fatto ogni altra trattativa.