E' slittata in casa Lazio la firma sul rinnovo di Luka Romero. Era prevista già nei giorni scorsi, arriverà invece con tutta probabilità la prossima settimana. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, giovedì all'Olimpico c'erano gli agenti del ragazzo, che si sono poi fermati a colloquio con la società dopo la partita di Coppa Italia. L'accordo è stato definito in tutti i dettagli, con il classe 2004 che andrà a percepire un ingaggio da 800mila euro a stagione (il doppio rispetto alle attuali cifre). C'è però una novità sulla durata temporale del nuovo contratto: oltre alla scadenza fissata nel 2026 è stata inserita anche una clausola per un'opzione di ulteriore prolungamento di un anno, che scatterebbe in automatico a determinate condizioni.