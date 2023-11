In casa Lazio è tutto in stand by per quanto riguarda i rinnovi dei contratti. Da Felipe Anderson e Pedro a Hysaj: trattative bloccate per volontà della società.. Eravamo a giugno, lo sposo tra un abbraccio e un brindisi strappa un sì al presidente Lotito: "Non ti preoccupare, nei prossimi giorni ci vediamo e ne parliamo". Quell'appuntamento non c'è mai stato, e oggi il giocatore è ancora in attesa.- L'entourage di Mattia non è rimasto contentissimo del comportamento del presidente, si aspettavano che ci fosse un incontro che al momento non è stato neanche ancora programmato,. Nei giorni scorsi il giocatore ha commentato così la sua situazione: "Voglio prolungare il contratto, il presidente Lotito lo sa. Lui ha i suoi tempi, ma credo che sia giusto affrontare prima la questione del contratto di Felipe Anderson che scadrà tra pochi mesi". Questione di priorità e tempistiche che Mattia rispetta aspettando il suo momento, sperando che quella promessa venga rispettata.- Se non dovesse sbloccarsi la situazione entro la fine della stagione non è esclusa una possibile cessione in estate, a un anno dalla fine del contratto. Zaccagni piace molto a, continua a monitorarlo aspettando il momento giusto per trovare uno spiraglio. Bianconeri alla finestra, Zaccagni in attesa. E Lazio, al momento, ferma sul fronte rinnovi.