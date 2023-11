La Juventus guarda al futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno pensando a Mattia Zaccagni: l'esterno d'attacco della Lazio è uno dei pallini del ds Giuntoli e, visto il contratto in scadenza nel 2025, ci può essere un assalto in estate da parte del club bianconero, specialmente se l'azzurro non dovesse rinnovare il proprio accordo con il club biancoceleste.