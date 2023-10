La trattativa per il rinnovo di Felipe Anderson con la Lazio è vicina alla chiusura. Questo almeno secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport. Dopo gli ultimi incontri tra Lotito e l'entourage del giocatore brasiliano, la proposta del club si è avvicinata sensibilmente alla richiesta di ingaggio da 3,5 milioni. Attualmente l'attaccante guadagna 2.2 milioni l'anno ma il contratto scadrà a giugno 2024. Da gennaio sarà libero di firmare per chiunque, ma la priorità è sempre stata restare a Roma. Uno scenario che può concretizzarsi a breve con la firma sul nuovo accordo fino al 2026 (con opzione per un ulteriore anno). Considerando anche i bonus messi sul piatto da Lotito, ballano poche centinaia di migliaia di euro per arrivare alla fumata bianca.