Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa aperta fra la Lazio e Felipe Anderson per il rinnovo del contratto. Il suo attuale accordo scadrà il 30 giugno 2024 e l'intenzione della Lazio è quella di arrivare al prolungamento per scongiurare l'addio a parametro zero. La società biancoceleste ha messo sul piatto una proposta da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore, tramite il suo entourage, ha preso tempo per valutare tutte le opzioni, su tutte anche quelle che possono arrivare dall'Arabia Saudita.