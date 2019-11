Aspetta una mossa di Tare. Come riporta il Corriere dello Sport, il momento del difensore della Lazio Luiz Felipe non è dei migliori: ha ritrovato il posto da titolare dopo una serie di prestazioni non eccezionali, ma la Lazio ha dimostrato di puntarci. E ora dovrà fare la prossima mossa.



RINNOVO IN VISTA - I 3 punti contro il Lecce per Luiz Felipe potrebbero essere con vista rinnovo: la trattativa c'è, manca l'affondo. Il brasiliano non è a scadenza - giugno 2022 la deadline – potrebbe essere blindato. La Lazio ci crede, anche perché ad oggi Luiz Felipe percepisce ancora di fatto un contratto da Primavera - 500mila euro a stagione.