Un altro anno alla Lazio. Peruzzi vuole firmare per il quarto anno di fila da club manager: l'ex portiere di Lazio e Juventus si sente a suo agio, la conferma di Inzaghi faciliterà il suo lavoro di raccordo tra squadra e società. Una questione di fiducia, rinnovata annualmente, per l'ennesima volta.



MERCATO LAZIO - Lotito lo ha voluto fortemente, lo vuole ancora: come riporta la Repubblica, mancherebbe solo l'annuncio ufficiale. Peruzzi avrà ancora un ruolo centrale nella nuova Lazio, per il quarto anno di fila.