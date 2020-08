Nel destino di Simone Inzaghi c’è la Lazio. Anche qui questione di ore. Quelle che lo separano dall’ufficialità del rinnovo. Così si legge sull'edizione odierna de Il Messaggero. Un pre-accordo con il presidente Claudio Lotito lo ha già trovato. Un mese fa. In gran segreto ha detto sì ad un prolungamento fino al 2023 con ritocco dell’ingaggio: 2,5 milioni a stagione. Simone, per ovvie ragioni, trascorrerà le vacanze a Roma. Al massimo si sposterà sul litorale si Sabaudia. Lotito è in partenza per Cortina. Ecco perché i prossimi giorni saranno decisivi.