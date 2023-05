Lotito e Pedro hanno già un accordo per il rinnovo. Il presidente e il calciatore della Lazio avevano trovato un'intesa di massima un paio di mesi fa: altri due anni a due milioni di euro a stagione, per la felicità di Sarri che avrebbe avuto la conferma di uno dei suoi senatori. "L'ho visto piuttosto sicuro e convinto di rimanere", aveva detto il tecnico toscano prima della trasferta a La Spezia. I dubbi sorti in questi ultimi giorni - da entrambe le parti - hanno però lasciato tutto in stand by. Tenuta fisica del calciatore, costi dell'operazione, tentazioni di tornare a casa in Spagna, sono tutti asptti che andranno chiariti al più presto a Formello per programmare le mosse di mercato, anche in base alla permanenza o meno di Pedro.