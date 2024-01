Lazio, rinnovo Romagnoli e Patric: Lotito dovrà mantenere una promessa

Lotito dovrà mantenere la parola data a Romagnoli e Patric per il rinnovo di contratto. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, i due difensori si aspettano una chiamata dal presidente della Lazio per firmare i rispettivi nuovi accorsi con relativi adeguamenti di stipendio. Una questione che era già stata affrontata positivamente a parole con entrambi i calciatori che sperano ora di veder tutto messo nero su bianco.



Gli attuali contratti di Romagnoli e Patric con il club capitolino sono comunque in scadenza nel 2027. Non c'è quindi urgenza da parte del club; ma una promessa è una promessa.