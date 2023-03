Colloqui in corso tra Zaccagni e la Lazio per il rinnovo del contratto. Oggi Il Tempo riporta le cifre dell'ingaggio che il calciatore avrebbe chiesto a Lotito. Per prolungare fino al 2027 l'ex Hellas vorrebbe uno stipendio ai livelli degli altri big della rosa, passando dagli attuali 1,8 milioni a 3. La palla passa ora alla società. La trattativa entrerà nel vivo già nei prossimi giorni.