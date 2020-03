La Lazio annuncia per lunedì prossimo la ripresa degli allenamenti, dopo la decisione della Uefa di rinviare gli Europei e di fatto far continuare i campionati. E si scatena la rabbia social: più di 100 commenti su Twitter, sotto il comunicato del club.



RABBIA SOCIAL CONTRO LA LAZIO - I tifosi di Inter, Roma e Juventus si sono scagliati contro la decisione della società di Lotito: "Fate schifo", "vergognatevi", "provo imbarazzo per voi", "spero che Lotito venga denunciato". L'account della Lazio è sommerso di livore, nonostante, di fatto, molti club senza giocatori positivi debbano riprendere la preparazione durante la prossima settimana, per presentarsi pronti all'eventuale ripresa del campionato (in uno spazio temporale che va dai primi di aprile fino a quasi il mese successivo).