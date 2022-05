Ripresa degli allenamenti a Formello. Sarri fa i conti con gli acciacchi di Pedro e Immobile, ma intanto inizia a preparare la sfida di lunedì sera contro la Juventus. I due attaccanti sono alle prese con i rispettivi problemi al polpaccio - che tiene fermo lo spagnolo da oltre un mese - e alla caviglia. L'ematoma di Ciro non si è ancora completamente riassorbito, perciò resterà a riposo almeno fino a domani.



Per entrambi ci sono comunque speranze di essere a disposizione per la trasferta torinese, ma l'ex Barça al massimo siederà in panchina, mentre Ciro vorrebbe provare a stringere i denti. Provini decisivi tra venerdì e sabato. Intanto il resto del gruppo si allena regolarmente. Compreso Lazzari - anche lui uscito malconcio dalla sfida contro la Samp - che ha anche segnato il gol decisivo nella partitella conclusiva di fine seduta a campo ridotto.